***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 17:37
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak için aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839870
BIST
17:4198.308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 689,27
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:416,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:417,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:41383,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,77
|Açılış
|: 383,99
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.576.181
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,64
|18.632.130
|% -6,29
|
|CEOEM
|3,29
|28.978.033
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|17.357.138
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|946.574.879
|% -1,10
|
|SASA
|8,72
|599.330.610
|% 4,93
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.370.815
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|398.512.229
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|294.791.013
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|365.532.175
|% 3,15
|
|KARSN
|1,57
|205.924.465
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|263.053.980
|% 0,50
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6342
|% 0,50
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
|
Seans Raporu
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 521, 47 artarak (% 0.57 ) 92, 550
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EUKYO, OZRDN, VANGD, EKIZ, TKURU, ORMA, CASA, ARTI, POLTK
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17:54
ATSYH, ERSU, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
SANFM, IHEVA, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 193 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem