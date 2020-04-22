***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak için aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839870BIST