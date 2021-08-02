***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Ali Rıza Tüzüngüven'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.Saygılarımızla,Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954109BIST