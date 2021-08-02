***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 13:04
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Ali Rıza Tüzüngüven'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.
Saygılarımızla,
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954109
BIST
14:261.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.398
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|Önceki Kapanış
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493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KTSKR
|24,22
|19.894.250
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.980.576
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.349.700
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|132.617.743
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|615.449.891
|% -7,88
|
|KARYE
|10,09
|56.665.556
|% -7,43
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|615.449.891
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|567.168.360
|% 0,47
|
|ASELS
|15,97
|496.926.068
|% 2,97
|
|THYAO
|12,91
|391.643.037
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|347.943.516
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|347.943.516
|% 2,51
|
|KARSN
|4,21
|615.449.891
|% -7,88
|
|ODAS
|1,30
|178.503.066
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,81
|211.955.638
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|91.463.464
|% -0,76
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3534
|8,3574
|% -0,96
|
|Euro
|9,9316
|9,9399
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5839
|11,6420
|% -0,96
|
|Frank
|9,1948
|9,2502
|% -0,90
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% -0,95
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-5,88
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,07
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,86
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