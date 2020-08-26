***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar25.08.2020 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 7,84 - 8.05 fiyat aralığından 60.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 25.08.2020 tarihi itibarıyla %3,40 olmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)25/08/2020 20.000 2.000 5.031.356,4 5.051.356,4 % 3,37 % 3,37 % 3,37 % 3,3725/08/2020 4.000 4.000 5.051.356,4 5.055.356,4 % 3,37 % 3,37 % 3,37 % 3,3725/08/2020 5.000 5.000 5.055.356,4 5.060.356,4 % 3,38 % 3,38 % 3,38 % 3,3825/08/2020 5.000 5.000 5.060.356,4 5.065.356,4 % 3,38 % 3,38 % 3,38 % 3,3825/08/2020 2.000 2.000 5.065.356,4 5.067.356,4 % 3,38 % 3,38 % 3,38 % 3,3825/08/2020 5.000 5.000 5.067.356,4 5.072.356,4 % 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,3925/08/2020 2.000 2.000 5.072.356,4 5.074.356,4 % 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,3925/08/2020 5.000 5.000 5.074.356,4 5.079.356,4 % 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,3925/08/2020 7.000 7.000 5.079.356,4 5.086.356,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,425/08/2020 5.000 5.000 5.086.356,4 5.091.356,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871193BIST