Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.03.2021 08:16



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   23.03.2021 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 14,58 - 14,93 fiyat aralığından 121.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 24.03.2021 tarihi itibarıyla %3,65 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.343.356,4 5.348.356,4 % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 3,57
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.348.356,4 5.353.356,4 % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 3,57
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.353.356,4 5.358.356,4 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.358.356,4 5.363.356,4 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.363.356,4 5.368.356,4 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.368.356,4 5.373.356,4 % 3,59 % 3,59 % 3,59 % 3,59
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.373.356,4 5.378.356,4 % 3,59 % 3,59 % 3,59 % 3,59
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.378.356,4 5.383.356,4 % 3,59 % 3,59 % 3,59 % 3,59
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.383.356,4 5.388.356,4 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.388.356,4 5.395.356,4 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.395.356,4 5.402.356,4 % 3,61 % 3,61 % 3,61 % 3,61
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.402.356,4 5.407.356,4 % 3,61 % 3,61 % 3,61 % 3,61
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.407.356,4 5.414.356,4 % 3,61 % 3,61 % 3,61 % 3,61
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.414.356,4 5.421.356,4 % 3,62 % 3,62 % 3,62 % 3,62
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.421.356,4 5.426.356,4 % 3,62 % 3,62 % 3,62 % 3,62
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.426.356,4 5.431.356,4 % 3,63 % 3,63 % 3,63 % 3,63
23/03/2021 5.000 0 5.000 5.431.356,4 5.436.356,4 % 3,63 % 3,63 % 3,63 % 3,63
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.436.356,4 5.443.356,4 % 3,63 % 3,63 % 3,63 % 3,63
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.443.356,4 5.450.356,4 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.450.356,4 5.457.356,4 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64
23/03/2021 7.000 0 7.000 5.457.356,4 5.464.356,4 % 3,65 % 3,65 % 3,65 % 3,65




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920070


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.336  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.256
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,97 761.380 % 10,00  
AVOD 9,35 436.712.338 % 10,00  
KENT 341,00 3.055.905 % 10,00  
ISBIR 7.920,00 8.295.949 % 10,00  
VAKKO 16,29 10.479.764 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8958 7,9431 % 0,04  
Euro 9,3755 9,4237 % -0,40  
Sterlin 10,8303 10,8846 % -0,53  
Frank 8,4463 8,4972 % -0,25  
Riyal 2,1068 2,1173 % -0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 5,51  
Altın Gr. 441 441 0,05  
Cumhuriyet 2.905 2.949 14,00  
Tam 2.889 2.964 10,74  
Yarım 1.396 1.434 5,20  
Çeyrek 700 717 2,59  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,11  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,02  
B. Petrol 60,88 60,88 0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru