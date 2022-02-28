***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2022 09:04
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.02.2022 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 10,33 - 10,36 fiyat aralığından 40.637 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 25.02.2022 tarihi itibarıyla %4,03 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/02/2022 637 0 637 5.995.097,4 5.995.734,4 % 4 % 4 % 4 % 4
25/02/2022 25.000 0 25.000 5.995.734,4 6.020.734,4 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02
25/02/2022 15.000 0 15.000 6.020.734,4 6.035.734,4 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004963
BIST
12:571.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5713,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5715,6243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0061
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:57845,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,11
|Açılış
|: 845,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EDATA
|22,10
|9.693.552
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,50
|7.933.903
|% -8,84
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EREGL
|31,36
|1.288.252.289
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|TUPRS
|189,90
|644.151.796
|% 5,56
|
|ASELS
|21,22
|504.199.282
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|362.102.600
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,01
|150.727.960
|% -1,47
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8463
|13,8591
|% 0,46
|
|Euro
|15,4966
|15,6375
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4847
|18,5774
|% 0,20
|
|Frank
|14,9594
|15,0495
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6826
|3,7011
|% 0,44
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,84
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,15
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,97
|98,97
|4,85
|