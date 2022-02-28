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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.02.2022 09:04
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

25.02.2022 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 10,33 - 10,36 fiyat aralığından 40.637 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
  
Şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 25.02.2022 tarihi itibarıyla %4,03 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/02/2022 637 0 637 5.995.097,4 5.995.734,4 % 4 % 4 % 4 % 4
25/02/2022 25.000 0 25.000 5.995.734,4 6.020.734,4 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02
25/02/2022 15.000 0 15.000 6.020.734,4 6.035.734,4 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004963


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DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
OZKGY 7,09 75.918.182 % 9,41  
OZKGY 7,09 75.918.182 % 9,41  
ADESE 0,71 62.515.971 % 9,23  
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Sterlin 18,4847 18,5774 % 0,20  
Frank 14,9594 15,0495 % 0,76  
Riyal 3,6826 3,7011 % 0,44  
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Altın Ons 1.899 1.900 8,84  
Altın Gr. 845 845 6,15  
Cumhuriyet 5.642 5.727 25,00  
Tam 5.608 5.754 22,29  
Yarım 2.711 2.783 10,78  
Çeyrek 1.360 1.392 5,39  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 0,06  
B. Petrol 98,97 98,97 4,85  
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