***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
18.05.2020 15:17
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15/05/2020 Tarihli Açıklamanın "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" Şablonundan yeniden Durylması İle İlgili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 15/05/2020 tarihinde yapılan açıklamanın Özel Durumlar (Genel) şablonundan yapılmasından dolayı
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.979.893
Ek Açıklamalar
15.05.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında güncellenen Geri Alım Programı ekte PDF olarak yer almaktadır.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 geri alım programı.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845720
BIST
16:01101.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.894,25
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:016,8701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:017,4493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:01386,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,57
|Açılış
|: 386,39
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.645.135
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.399.715
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.535.695
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,67
|986.392.970
|% 5,23
|
|ALKIM
|12,79
|749.050.036
|% -9,93
|
|THYAO
|10,86
|689.459.084
|% 2,65
|
|GARAN
|7,80
|641.265.853
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,14
|467.038.758
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,30
|194.465.586
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|133.547.556
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,14
|467.038.758
|% 6,15
|
|KARSN
|1,79
|187.320.005
|% 4,07
|
|SASA
|10,67
|986.392.970
|% 5,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3288
|8,3706
|% -0,02
|
|Frank
|7,0452
|7,0876
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|8,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.536
|16,50
|
|Tam
|2.563
|2.602
|16,90
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,20
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,62
|34,62
|2,12
|
Seans Raporu
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16:16PETUN
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16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, SERVE, TKURU, AYES, DIRIT
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16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, IZTAR, TACTR, EKIZ, UZERB, EGCYH, YONGA, ARTI, EMNIS, UMPAS