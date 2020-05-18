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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.05.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15/05/2020 Tarihli Açıklamanın "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" Şablonundan yeniden Durylması İle İlgili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 15/05/2020 tarihinde yapılan açıklamanın Özel Durumlar (Genel) şablonundan yapılmasından dolayı

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.979.893

Ek Açıklamalar
15.05.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında güncellenen Geri Alım Programı ekte PDF olarak yer almaktadır.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 geri alım programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845720


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Altın Gr. 387 387 0,35  
Cumhuriyet 2.489 2.536 16,50  
Tam 2.563 2.602 16,90  
Yarım 1.251 1.272 8,20  
Çeyrek 625 636 4,10  
Gümüş.Ons 17,16 17,20 0,55  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
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