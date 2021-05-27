***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
27.05.2021 09:37
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni şablon kullanımı
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.979.893
Ek Açıklamalar
26.05.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında güncellenen Geri Alım Programı ekte PDF olarak yer almaktadır.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 geri alım programı.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938333
BIST
10:541.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
10:548,4356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
10:5410,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3454
En Düşük
10,3089
10:54515,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 515,91
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|KAPLM
|21,92
|2.627.303
|% 7,98
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|CANTE
|8,87
|117.691.994
|% 6,61
|
|KUTPO
|44,56
|94.731.455
|% -9,98
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|METUR
|27,22
|8.746.655
|% -8,47
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|TRILC
|49,90
|199.262.248
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|KOZAL
|123,80
|150.383.055
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,89
|120.589.269
|% -0,53
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,01
|78.993.742
|% 0,67
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4331
|8,4356
|% -0,24
|
|Euro
|10,3151
|10,3227
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8850
|11,9447
|% -0,16
|
|Frank
|9,3668
|9,4232
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,15
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|3,19
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
|