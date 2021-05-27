***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım ProgramıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yeni şablon kullanımıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.979.893Ek Açıklamalar26.05.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında güncellenen Geri Alım Programı ekte PDF olarak yer almaktadır.Eklenen DokümanlarEK: 1 geri alım programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938333BIST