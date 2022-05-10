***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTevfik ALTOP Finans ve Mali İşler Direktörü 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.trÖzgür Fırat CERTEL Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi 18.04.2022 02163095410 firat.certel@yatas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı 205179 / 700966 / 302493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028728BIST