***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2020 21:37
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı a) 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelediğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan eder, bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870197
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0760
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1572
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05454,51
En Yüksek
|Değişim
|: -4,19%
|| -19,89
|Açılış
|: 454,51
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
453,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2885
|7,2971
|% -1,03
|
|Euro
|8,6313
|8,6478
|% -1,79
|
|Sterlin
|9,5122
|9,5599
|% -2,21
|
|Frank
|7,9336
|7,9814
|% -2,32
|
|Riyal
|1,9362
|1,9459
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-61,71
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-18,95
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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