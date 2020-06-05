***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.06.2020 17:32
***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDYVKS62115
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/06/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
02/06/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849550
BIST
17:55110.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 501,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:556,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:557,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:55365,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -6,82
|Açılış
|: 365,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.691.573
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.882.617
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|283.698
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.138.583
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|274.194.887
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.073.328
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,24
|7.879.515
|% -7,26
|
|GARAN
|8,27
|1.478.114.932
|% 1,60
|
|THYAO
|12,75
|886.152.860
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,25
|579.610.623
|% 3,12
|
|PETKM
|3,77
|440.815.539
|% -2,33
|
|ASELS
|31,88
|437.273.774
|% 0,63
|
|GARAN
|8,27
|1.478.114.932
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,63
|254.659.861
|% -1,81
|
|PETKM
|3,77
|440.815.539
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|134.759.089
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|117.321.334
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6079
|8,6511
|% 1,51
|
|Frank
|7,0227
|7,0650
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,66
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|2.371
|2.401
|-46,20
|
|Tam
|2.441
|2.467
|-51,20
|
|Yarım
|1.191
|1.206
|-23,20
|
|Çeyrek
|596
|603
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|