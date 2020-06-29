***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
29.06.2020 17:30
***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YATVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/05/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDYVKSE2016
Nominal Değer (TL)
80.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/07/2020
Vadesi (Gün)
120
İtfa Tarihi
23/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853310
BIST
17:58115.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.326,70
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.013
En Düşük
114.432
17:586,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
17:587,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
17:58390,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 390,95
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|DGKLB
|2,75
|242.307.971
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.826.889
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.016.686
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.551.154
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.502.446
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.634.358
|% -9,88
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|TSPOR
|7,55
|489.923.258
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,87
|6.366.933
|% -6,35
|
|GARAN
|8,50
|1.920.522.467
|% 3,41
|
|ODAS
|2,47
|1.073.939.028
|% -1,20
|
|HALKB
|6,53
|943.192.737
|% 3,65
|
|ASELS
|32,06
|936.963.550
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,10
|807.017.595
|% 3,57
|
|ODAS
|2,47
|1.073.939.028
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|575.049.249
|% 1,06
|
|TSKB
|1,29
|345.425.060
|% 3,20
|
|KRDMD
|3,10
|766.604.972
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|1.920.522.467
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4330
|% -0,50
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,55
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,90
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,37
|
Seans Raporu
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