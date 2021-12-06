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***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

06.12.2021 18:41
***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 750.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981298


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