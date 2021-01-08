***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 14:23
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MLP Saglık Onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2 MLP Sağlık Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898259
BIST
15:091.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:097,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:099,0021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:09446,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,07
|Açılış
|: 446,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YESIL
|151,80
|95.271.846
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|52.061.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|105.545.531
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,00
|1.842.691.302
|% 8,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.639.950.468
|% -2,69
|
|THYAO
|12,93
|1.224.794.928
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.089.098.345
|% 1,08
|
|OTKAR
|425,30
|1.011.438.887
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,53
|1.639.950.468
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|388.908.007
|% 3,23
|
|PETKM
|5,25
|812.930.766
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.089.098.345
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|261.265.717
|% -0,54
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3461
|% -0,03
|
|Euro
|8,9936
|9,0021
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9422
|9,9921
|% 0,07
|
|Frank
|8,2674
|8,3172
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,10
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-22,32
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.952
|3.026
|-30,33
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|-14,67
|
|Çeyrek
|716
|732
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|0,81
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:21GLBMD
Yüzde 9.38 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 361 adet işlem
-
15:20CMBTN
Yüzde 6.20 oranında artışla 368.10 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 285 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, TSKB
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 0.87 ) 1, 378
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, OLMIP, CMENT, KAPLM, IZTAR, ISBIR, NETAS, YESIL, RODRG, INVEO