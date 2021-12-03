***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.12.2021 18:03
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 750.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 MLP Saglık Hukuki Değerlendirme Raporu .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980967
BIST
17:491.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 31,57
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:4913,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0830
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:4915,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
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15,6980
En Düşük
15,1555
17:49781,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,10
|Açılış
|: 781,19
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SELVA
|11,11
|36.006.054
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|9.507.969
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|193.567.722
|% -9,92
|
|THYAO
|18,59
|3.253.094.501
|% 1,86
|
|GARAN
|11,67
|1.593.339.751
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,37
|1.346.499.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|135,00
|1.224.372.730
|% 4,73
|
|SISE
|13,30
|1.143.402.464
|% -0,15
|
|TSKB
|1,60
|576.780.017
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,42
|891.204.468
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,20
|302.524.150
|% 0,84
|
|ODAS
|1,64
|382.143.270
|% 6,49
|
|THYAO
|18,59
|3.253.094.501
|% 1,86
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7062
|13,7463
|% 0,61
|
|Euro
|15,4626
|15,5209
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,1301
|18,2211
|% -0,16
|
|Frank
|14,8613
|14,9509
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6477
|3,6660
|% 0,22
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,23
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,29
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|2,76
|