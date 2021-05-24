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***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.05.2021 17:17



***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS52215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 4

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3585 21,4929 23,2899
2 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021
3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022
4 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 366 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 250.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937516


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