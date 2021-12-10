***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.12.2021 22:19
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş
Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,3573
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 4
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 4,9685 19,9286 21,4695 7.452.749,99 Evet
2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 5,6233 22,555 24,5375 8.434.949,99 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 5,5768 22,3685 24,3177 8.365.199,98 Evet
4 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 6,3573 24,6853 27,0389
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 367 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 150.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
TRDYVKS32225 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin 8.365.199,98 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982799
BIST