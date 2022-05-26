***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.05.2022 10:32
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKSK2216 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKSK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2022
Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.300.000
Kupon Sayısı 1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 275.300.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru