***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSK2216 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MPARKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 21.11.2022Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKSK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2022Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.300.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 275.300.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru