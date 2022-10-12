***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS12326 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MPARKBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Kâr Payı Oranının BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 31.12.2020İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Garantör YokKurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.01.2023Vade (Gün Sayısı) 727Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS12326Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 14.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 4,8515 19,4593 20,9274 3.396.050 Evet2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 5,7918 23,2308 25,3363 4.054.259,99 Evet3 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,687 22,8105 24,839 3.980.900 Evet4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 5,5995 22,4595 24,4249 3.919.650 Evet5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 6,8705 22,5575 30,5415 4.809.350 Evet6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 6,6711 27,055 29,9407 4.669.769,99 Evet7 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 6,9587 27,911 30,97418 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 5,0355 20,1973 15,528Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ Long Term A – (Trk) Stable 21.04.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 8.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı 5.0355% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071246BIST