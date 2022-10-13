***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.10.2022 12:32
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS42315 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Bildirim Konusu
15:063.621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 67,44
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:0618,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
15:0618,0838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0619
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:06989,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,92
|Açılış
|: 989,39
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KONYA
|1.702,80
|130.012.520
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.207.160
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|26.002.127
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.115.827
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|68.501.700
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|989.062.642
|% -4,94
|
|ETYAT
|6,85
|1.296.576
|% -4,06
|
|KZBGY
|17,75
|264.902.333
|% -4,00
|
|SILVR
|25,72
|13.552.073
|% -3,96
|
|THYAO
|89,65
|3.143.197.585
|% 1,88
|
|YKBNK
|8,73
|2.007.573.833
|% 4,30
|
|AKBNK
|13,39
|1.813.680.230
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,46
|1.748.236.183
|% 2,92
|
|SISE
|29,30
|1.745.592.291
|% 3,02
|
|YKBNK
|8,73
|2.007.573.833
|% 4,30
|
|EKGYO
|4,19
|934.514.314
|% 0,48
|
|ISCTR
|8,46
|1.748.236.183
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,39
|1.813.680.230
|% 2,92
|
|ODAS
|8,52
|852.300.999
|% 4,67
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5903
|% 0,27
|
|Euro
|18,0732
|18,0838
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,7386
|20,8426
|% -1,10
|
|Frank
|18,4317
|18,5427
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-10,94
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.677
|6.739
|-51,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-1,79
|
Seans Raporu
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