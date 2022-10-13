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***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

13.10.2022 12:32
***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildi


***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS42315 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 130.012.520 % 10,00  
PENTA 440,00 14.207.160 % 10,00  
BTCIM 36,62 26.002.127 % 9,97  
CONSE 6,18 330.115.827 % 9,96  
MZHLD 84,05 68.501.700 % 9,94  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 18,5852 18,5903 % 0,27  
Euro 18,0732 18,0838 % -0,34  
Sterlin 20,7386 20,8426 % -1,10  
Frank 18,4317 18,5427 % -0,16  
Riyal 4,9335 4,9582 % 0,17  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 -10,94  
Altın Gr. 990 990 -4,14  
Cumhuriyet 6.653 6.754 17,00  
Tam 6.677 6.739 -51,00  
Yarım 3.253 3.291 -29,00  
Çeyrek 1.630 1.645 -14,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,20  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 -0,10  
B. Petrol 92,78 92,78 -1,79  
Seans Raporu 15:06
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