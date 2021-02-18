***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
18.02.2021 21:49
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2021
Karar Sayısı
16
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı sunulmaktadır.(İlgili şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910932
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9692
En Düşük
6,9623
18:058,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4416
En Düşük
8,4298
18:05397,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 397,93
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9623
|6,9630
|% -0,02
|
|Euro
|8,4290
|8,4416
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7128
|9,7615
|% 0,90
|
|Frank
|7,7467
|7,7934
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,24
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
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Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
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17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
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17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem