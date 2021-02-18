***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/02/2021Karar Sayısı16SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFaaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı sunulmaktadır.(İlgili şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910932BIST