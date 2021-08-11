***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2021Karar Sayısı25SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSorumluluk Beyanı ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957349BIST