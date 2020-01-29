***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2020 18:28
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 908.551
Satışların Maliyeti
14 -780.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.701
BRÜT KAR (ZARAR)
127.701
Genel Yönetim Giderleri
15 -102.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 292.992
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -288.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17 30.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 23.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 23.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17 23.410
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.732
Dönem Karı (Zararı)
23.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
177.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 342.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 342.242
Ticari Alacaklar
8 22.513.471
Diğer Alacaklar
9 22.229
ARA TOPLAM
22.877.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.877.942
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 127.754.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.070
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.976
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.769.096
TOPLAM VARLIKLAR
150.647.038
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.513.471
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.513.471
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 22.513.471
Ticari Borçlar
10 47.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
158.019
ARA TOPLAM
22.719.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.719.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.754.312
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 127.754.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.754.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.473.628
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.410
Ödenmiş Sermaye
12 150.000
Net Dönem Karı veya Zararı
12 23.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.410
TOPLAM KAYNAKLAR
150.647.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
12 23.410 23.410 23.410
Sermaye Arttırımı
150.000 150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 173.410 173.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 23.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.410
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815218
BIST