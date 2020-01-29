***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 908.551Satışların Maliyeti14 -780.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.701BRÜT KAR (ZARAR)127.701Genel Yönetim Giderleri15 -102.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.152Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 292.992Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -288.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17 30.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.616Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -6.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 23.410DÖNEM KARI (ZARARI)17 23.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17 23.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.732Dönem Karı (Zararı)23.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler177.948Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları201.732YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 342.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 342.242Ticari Alacaklar8 22.513.471Diğer Alacaklar9 22.229ARA TOPLAM22.877.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.877.942DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 127.754.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.070Peşin Ödenmiş Giderler7 4.976Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar738TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.769.096TOPLAM VARLIKLAR150.647.038KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.513.471İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.513.471İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları11 22.513.471Ticari Borçlar10 47.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.531Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü158.019ARA TOPLAM22.719.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.719.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar127.754.312İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 127.754.312TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.754.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.473.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.410Ödenmiş Sermaye12 150.000Net Dönem Karı veya Zararı12 23.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.410TOPLAM KAYNAKLAR150.647.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0Dönem Karı (Zararı)12 23.410 23.410 23.410Sermaye Arttırımı150.000 150.000 150.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 173.410 173.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 23.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815218BIST