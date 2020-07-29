***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 16.266.475 9.457.165Satışların Maliyeti14 -16.266.475 -9.457.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0Genel Yönetim Giderleri15 -27.090 -10.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-27.090 0 -10.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.895.827 1.065.229Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -1.811.099 -997.292FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.638 0 57.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17 57.638 0 57.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.681 0 -12.681Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -12.681 -12.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.957 0 44.957DÖNEM KARI (ZARARI)17 44.957 0 44.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.957 44.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-204.103.686Dönem Karı (Zararı)44.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-204.178.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-205.005.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-205.005.631Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler824.962İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)824.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-204.103.686YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri205.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri205.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)896.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)896.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ342.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.238.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.238.435 342.242Ticari Alacaklar8 130.620.595 22.513.471Diğer Alacaklar9 22.229ARA TOPLAM131.859.030 22.877.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.859.030 22.877.942DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 225.862.138 127.754.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.496 9.070Peşin Ödenmiş Giderler7 2.178 4.976Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar1.065 738TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.872.877 127.769.096TOPLAM VARLIKLAR357.731.907 150.647.038KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar130.620.595 22.513.471İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar130.620.595 22.513.471İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları11 130.620.595 22.513.471Ticari Borçlar10 785.375 47.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 775.000 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.375 47.531Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü245.432 158.019ARA TOPLAM131.651.402 22.719.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.651.402 22.719.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar225.862.138 127.754.312İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 225.862.138 127.754.312TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.862.138 127.754.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER357.513.540 150.473.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.367 173.410Ödenmiş Sermaye12 150.000 150.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 23.410Net Dönem Karı veya Zararı12 44.957 23.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.367 173.410TOPLAM KAYNAKLAR357.731.907 150.647.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Karı (Zararı)12 23.410 23.410Sermaye Arttırımı150.000 150.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 173.410 173.410Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 23.410 173.410Transferler23.410 -23.410Dönem Karı (Zararı)12 44.957 44.957Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 44.957 218.367 218.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 44.957 44.957DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.957 44.957Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları44.957 44.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863863BIST