***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2020 20:22
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 16.266.475 9.457.165
Satışların Maliyeti
14 -16.266.475 -9.457.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -27.090 -10.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.090 0 -10.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.895.827 1.065.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.811.099 -997.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.638 0 57.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17 57.638 0 57.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.681 0 -12.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.681 -12.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.957 0 44.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 44.957 0 44.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.957 44.957
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.103.686
Dönem Karı (Zararı)
44.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.178.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.005.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-205.005.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
824.962
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
824.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-204.103.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
205.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
896.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
896.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
342.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.238.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.238.435 342.242
Ticari Alacaklar
8 130.620.595 22.513.471
Diğer Alacaklar
9 22.229
ARA TOPLAM
131.859.030 22.877.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.859.030 22.877.942
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 225.862.138 127.754.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.496 9.070
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.178 4.976
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
1.065 738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.872.877 127.769.096
TOPLAM VARLIKLAR
357.731.907 150.647.038
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.620.595 22.513.471
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.620.595 22.513.471
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 130.620.595 22.513.471
Ticari Borçlar
10 785.375 47.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 775.000 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.375 47.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
245.432 158.019
ARA TOPLAM
131.651.402 22.719.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.651.402 22.719.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.862.138 127.754.312
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 225.862.138 127.754.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.862.138 127.754.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.513.540 150.473.628
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.367 173.410
Ödenmiş Sermaye
12 150.000 150.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 23.410
Net Dönem Karı veya Zararı
12 44.957 23.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.367 173.410
TOPLAM KAYNAKLAR
357.731.907 150.647.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Karı (Zararı)
12 23.410 23.410
Sermaye Arttırımı
150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 173.410 173.410
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 23.410 173.410
Transferler
23.410 -23.410
Dönem Karı (Zararı)
12 44.957 44.957
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 44.957 218.367 218.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 44.957 44.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.957 44.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.957 44.957
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863863
BIST