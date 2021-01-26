***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 126.695.971 908.551Satışların Maliyeti17 -126.695.971 -908.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri18 -88.343 -102.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-88.343 -102.549Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 3.219.221 420.693Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -3.108.709 -288.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.169 30.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 22.169 30.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.399 -6.616Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -5.399 -6.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.770 23.410DÖNEM KARI (ZARARI)20 16.770 23.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20 16.770 23.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.069 201.732Dönem Karı (Zararı)16.770 23.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-134.262 374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.148 374Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.084 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-175.494 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-85.577 177.948Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-275.000.000 -150.027.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.502 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)275.000.000 150.000.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.075 205.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-203.069 201.732YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.069 342.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.069 342.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ342.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 139.219 342.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 139.200 342.242Ticari Alacaklar8 279.175.806 22.513.471Diğer Alacaklar9 38.723 22.229ARA TOPLAM279.353.729 22.877.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR279.353.729 22.877.942DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 153.358.573 127.754.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.922 9.070Peşin Ödenmiş Giderler7 0 4.976Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar11 9.399 738TOPLAM DURAN VARLIKLAR153.373.894 127.769.096TOPLAM VARLIKLAR432.727.623 150.647.038KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar279.175.806 22.513.471İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar279.175.806 22.513.471İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 279.175.806 22.513.471Ticari Borçlar12 1.751 47.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar85 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.666 47.531Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.313 158.019ARA TOPLAM279.178.870 22.719.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.178.870 22.719.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar153.358.573 127.754.312İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 153.358.573 127.754.312TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.358.573 127.754.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER432.537.443 150.473.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.180 173.410Ödenmiş Sermaye15 150.000 150.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 23.410Net Dönem Karı veya Zararı15 16.770 23.410TOPLAM ÖZKAYNAKLAR190.180 173.410TOPLAM KAYNAKLAR432.727.623 150.647.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Karı (Zararı)15 23.410 23.410Sermaye Arttırımı150.000 150.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 173.410 173.410Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 23.410 173.410Transferler23.410 -23.410Dönem Karı (Zararı)15 16.770 16.770Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 16.770 190.180 190.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 16.770 23.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20 16.770 23.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.770 23.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904498BIST