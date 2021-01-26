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***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 18:16



***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 126.695.971 908.551
Satışların Maliyeti
17 -126.695.971 -908.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -88.343 -102.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-88.343 -102.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.219.221 420.693
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -3.108.709 -288.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.169 30.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 22.169 30.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.399 -6.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.399 -6.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.770 23.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 16.770 23.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20 16.770 23.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.069 201.732
Dönem Karı (Zararı)
16.770 23.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-134.262 374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.148 374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.084 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-175.494 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.577 177.948
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-275.000.000 -150.027.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.502 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
275.000.000 150.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.075 205.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-203.069 201.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.069 342.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.069 342.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
342.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 139.219 342.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 139.200 342.242
Ticari Alacaklar
8 279.175.806 22.513.471
Diğer Alacaklar
9 38.723 22.229
ARA TOPLAM
279.353.729 22.877.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
279.353.729 22.877.942
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 153.358.573 127.754.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.922 9.070
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 4.976
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
11 9.399 738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.373.894 127.769.096
TOPLAM VARLIKLAR
432.727.623 150.647.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.175.806 22.513.471
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.175.806 22.513.471
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 279.175.806 22.513.471
Ticari Borçlar
12 1.751 47.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
85 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.666 47.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.313 158.019
ARA TOPLAM
279.178.870 22.719.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.178.870 22.719.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.358.573 127.754.312
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 153.358.573 127.754.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.358.573 127.754.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
432.537.443 150.473.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
190.180 173.410
Ödenmiş Sermaye
15 150.000 150.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 23.410
Net Dönem Karı veya Zararı
15 16.770 23.410
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.180 173.410
TOPLAM KAYNAKLAR
432.727.623 150.647.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
15 23.410 23.410
Sermaye Arttırımı
150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 173.410 173.410
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 23.410 173.410
Transferler
23.410 -23.410
Dönem Karı (Zararı)
15 16.770 16.770
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 16.770 190.180 190.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 16.770 23.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 16.770 23.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.770 23.410



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904498


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Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,01  
B. Petrol 55,73 55,73 0,05  
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