***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2021 18:10
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 195.097.396 16.266.475 114.148.597 9.457.165
Satışların Maliyeti
17 -195.097.396 -16.266.475 -114.148.597 -9.457.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -82.990 -27.090 -34.664 -10.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-82.990 -27.090 -34.664 -10.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.512.074 1.895.827 2.519.028 1.065.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4.388.554 -1.811.099 -2.462.549 -997.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.530 57.638 21.815 57.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 40.530 57.638 21.815 57.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.132 -12.681 -10.132 -12.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.132 -12.681 -10.132 -12.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.398 44.957 11.683 44.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 30.398 44.957 11.683 44.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 30.398 44.957 11.683 44.957
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.812 896.314
Dönem Karı (Zararı)
30.398 44.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.974 29.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.574 1.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.568 27.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.168 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.560 821.826
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-480.128.186 -205.005.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.449 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
480.128.186 205.005.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.889 821.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.812 896.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.812 896.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.812 896.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
139.219 342.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 197.031 1.238.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 197.004 139.200
Ticari Alacaklar
8 775.031.014 279.175.806
Diğer Alacaklar
9 94.445 38.723
ARA TOPLAM
775.322.463 279.353.729
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
775.322.463 279.353.729
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 150.487.348 153.358.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.348 5.922
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.161 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
11 11.141 9.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.506.998 153.373.894
TOPLAM VARLIKLAR
925.829.461 432.727.623
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
775.031.014 279.175.806
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
775.031.014 279.175.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 775.031.014 279.175.806
Ticari Borçlar
12 779 1.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 85
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
779 1.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 89.742 1.313
ARA TOPLAM
775.121.535 279.178.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
775.121.535 279.178.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.487.348 153.358.573
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 150.487.348 153.358.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.487.348 153.358.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
925.608.883 432.537.443
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.578 190.180
Ödenmiş Sermaye
15 150.000 150.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 40.180 23.410
Net Dönem Karı veya Zararı
15 30.398 16.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.578 190.180
TOPLAM KAYNAKLAR
925.829.461 432.727.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 23.410 173.410
Transferler
15 44.957 44.957
Sermaye Arttırımı
23.410 -23.410
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 23.410 44.957 218.367 218.367
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 23.410 16.770 190.180
Transferler
16.770 -16.770
Dönem Karı (Zararı)
15 30.398 30.398
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 40.180 30.398 220.578 220.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 30.398 44.957 11.683 44.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 30.398 44.957 11.683 44.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.398 44.957 11.683 44.957
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952362
BIST