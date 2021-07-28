***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 195.097.396 16.266.475 114.148.597 9.457.165Satışların Maliyeti17 -195.097.396 -16.266.475 -114.148.597 -9.457.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -82.990 -27.090 -34.664 -10.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-82.990 -27.090 -34.664 -10.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.512.074 1.895.827 2.519.028 1.065.229Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -4.388.554 -1.811.099 -2.462.549 -997.292FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.530 57.638 21.815 57.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 40.530 57.638 21.815 57.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.132 -12.681 -10.132 -12.681Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -10.132 -12.681 -10.132 -12.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.398 44.957 11.683 44.957DÖNEM KARI (ZARARI)20 30.398 44.957 11.683 44.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 30.398 44.957 11.683 44.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.812 896.314Dönem Karı (Zararı)30.398 44.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.974 29.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.574 1.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.568 27.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.168 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.560 821.826Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-480.128.186 -205.005.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.449 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)480.128.186 205.005.631Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.889 821.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.812 896.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.812 896.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.812 896.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ139.219 342.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 197.031 1.238.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 197.004 139.200Ticari Alacaklar8 775.031.014 279.175.806Diğer Alacaklar9 94.445 38.723ARA TOPLAM775.322.463 279.353.729TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR775.322.463 279.353.729DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 150.487.348 153.358.573Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.348 5.922Peşin Ödenmiş Giderler7 4.161 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar11 11.141 9.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.506.998 153.373.894TOPLAM VARLIKLAR925.829.461 432.727.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar775.031.014 279.175.806İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar775.031.014 279.175.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 775.031.014 279.175.806Ticari Borçlar12 779 1.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 85İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar779 1.666Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 89.742 1.313ARA TOPLAM775.121.535 279.178.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER775.121.535 279.178.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar150.487.348 153.358.573İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 150.487.348 153.358.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.487.348 153.358.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER925.608.883 432.537.443ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.578 190.180Ödenmiş Sermaye15 150.000 150.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 40.180 23.410Net Dönem Karı veya Zararı15 30.398 16.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.578 190.180TOPLAM KAYNAKLAR925.829.461 432.727.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 23.410 173.410Transferler15 44.957 44.957Sermaye Arttırımı23.410 -23.410Dönem Sonu Bakiyeler150.000 23.410 44.957 218.367 218.367Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 23.410 16.770 190.180Transferler16.770 -16.770Dönem Karı (Zararı)15 30.398 30.398Dönem Sonu Bakiyeler150.000 40.180 30.398 220.578 220.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 30.398 44.957 11.683 44.957DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20 30.398 44.957 11.683 44.957Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.398 44.957 11.683 44.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952362BIST