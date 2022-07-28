***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 20:09
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 75.347.283 195.097.396 35.919.270 114.148.597
Satışların Maliyeti
-75.347.283 -195.097.396 -35.919.270 -114.148.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -116.527 -82.990 -39.836 -34.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-116.527 -82.990 -39.836 -34.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.528.392 4.512.074 2.764.843 2.519.028
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4.396.271 -4.388.554 -2.708.487 -2.462.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.594 40.530 16.520 21.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.594 40.530 16.520 21.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.898 -10.132 -3.898 -10.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.898 -10.132 -3.898 -10.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.696 30.398 12.622 11.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 11.696 30.398 12.622 11.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 11.696 30.398 12.622 11.683
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.710 57.812
Dönem Karı (Zararı)
11.696 30.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.213 56.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.574 1.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.627 66.568
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.160 -11.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.193 -29.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-176.640.000 -480.128.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.950 -34.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
176.640.000 480.128.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.757 4.889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.710 57.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.710 57.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.710 57.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.222 139.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 160.512 197.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 160.490 208.194
Ticari Alacaklar
8 626.768.852 728.915.513
Diğer Alacaklar
9 93.225 41.517
ARA TOPLAM
627.022.567 729.165.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
627.022.567 729.165.224
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 0 72.869.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.200 2.774
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
11 5.018 14.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.218 72.887.237
TOPLAM VARLIKLAR
627.028.785 802.052.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
626.768.852 728.915.513
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
626.768.852 728.915.513
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 626.768.852 728.915.513
Ticari Borçlar
12 2.553 10.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.553 9.671
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 8.284 18.575
ARA TOPLAM
626.779.689 728.944.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.779.689 728.944.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.869.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 72.869.471
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 72.869.471
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
626.779.689 801.813.613
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.096 238.848
Ödenmiş Sermaye
15 150.000 150.000
Diğer Yedekler
15 48.668 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 38.732 40.180
Net Dönem Karı veya Zararı
15 11.696 48.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.096 238.848
TOPLAM KAYNAKLAR
627.028.785 802.052.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 23.410 16.770 190.180
Transferler
16.770 -16.770
Dönem Karı (Zararı)
15 30.398 30.398
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 40.180 30.398 220.578 220.578
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 40.180 48.668 238.848
Transferler
48.668 -1.448 -48.668 -1.448
Dönem Karı (Zararı)
11.696 11.696
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 48.668 38.732 11.696 249.096 249.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 11.696 30.398 12.622 11.683
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.696 30.398 12.622 11.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.696 30.398 12.622 11.683
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048883
BIST