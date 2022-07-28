***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 75.347.283 195.097.396 35.919.270 114.148.597Satışların Maliyeti-75.347.283 -195.097.396 -35.919.270 -114.148.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -116.527 -82.990 -39.836 -34.664ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-116.527 -82.990 -39.836 -34.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.528.392 4.512.074 2.764.843 2.519.028Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -4.396.271 -4.388.554 -2.708.487 -2.462.549FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.594 40.530 16.520 21.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.594 40.530 16.520 21.815Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.898 -10.132 -3.898 -10.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -3.898 -10.132 -3.898 -10.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.696 30.398 12.622 11.683DÖNEM KARI (ZARARI)20 11.696 30.398 12.622 11.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 11.696 30.398 12.622 11.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.710 57.812Dönem Karı (Zararı)11.696 30.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.213 56.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.574 1.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.627 66.568Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-10.160 -11.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.193 -29.560Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-176.640.000 -480.128.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.950 -34.449Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)176.640.000 480.128.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.757 4.889Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.710 57.812YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.710 57.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.710 57.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.222 139.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 160.512 197.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 160.490 208.194Ticari Alacaklar8 626.768.852 728.915.513Diğer Alacaklar9 93.225 41.517ARA TOPLAM627.022.567 729.165.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR627.022.567 729.165.224DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 0 72.869.471Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.200 2.774Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar11 5.018 14.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.218 72.887.237TOPLAM VARLIKLAR627.028.785 802.052.461KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar626.768.852 728.915.513İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar626.768.852 728.915.513İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 626.768.852 728.915.513Ticari Borçlar12 2.553 10.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 383İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.553 9.671Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 8.284 18.575ARA TOPLAM626.779.689 728.944.142TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.779.689 728.944.142UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 72.869.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 0 72.869.471TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 72.869.471TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER626.779.689 801.813.613ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.096 238.848Ödenmiş Sermaye15 150.000 150.000Diğer Yedekler15 48.668 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 38.732 40.180Net Dönem Karı veya Zararı15 11.696 48.668TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.096 238.848TOPLAM KAYNAKLAR627.028.785 802.052.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 23.410 16.770 190.180Transferler16.770 -16.770Dönem Karı (Zararı)15 30.398 30.398Dönem Sonu Bakiyeler150.000 40.180 30.398 220.578 220.578Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 40.180 48.668 238.848Transferler48.668 -1.448 -48.668 -1.448Dönem Karı (Zararı)11.696 11.696Dönem Sonu Bakiyeler150.000 48.668 38.732 11.696 249.096 249.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 11.696 30.398 12.622 11.683DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.696 30.398 12.622 11.683Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.696 30.398 12.622 11.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048883BIST