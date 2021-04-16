***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih07/04/2021Saati11:00AdresiMeclisi Mebusan Cad. N81 Fındıklı 34427 İstanbul / TürkiyeGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi15/04/2021AçıklamalarŞirket Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup, ilgili evrak ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928826BIST