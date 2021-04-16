***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.04.2021 16:59
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
07/04/2021
Saati
11:00
Adresi
Meclisi Mebusan Cad. N81 Fındıklı 34427 İstanbul / Türkiye
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/04/2021
Açıklamalar
Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup, ilgili evrak ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928826
BIST
16:441.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:448,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0691
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:449,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:44460,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,62
|Açılış
|: 460,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:44
|QUAGR
|29,12
|191.304.794
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|48.998.818
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.393.934
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,29
|10.712.924
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|10.987.772
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.637.928
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.044.628
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.465.862.778
|% -0,27
|
|EREGL
|18,15
|1.157.056.188
|% 0,67
|
|ODAS
|3,34
|665.746.021
|% -9,24
|
|PETKM
|6,34
|476.208.734
|% -1,09
|
|FROTO
|183,30
|449.889.772
|% 3,09
|
|GARAN
|7,29
|1.465.862.778
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|665.746.021
|% -9,24
|
|EKGYO
|1,87
|313.177.732
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,17
|360.609.535
|% -1,81
|
|TSKB
|1,30
|122.562.398
|% -2,99
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0707
|8,0764
|% 0,86
|
|Euro
|9,6703
|9,6797
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,1212
|11,1770
|% 1,05
|
|Frank
|8,7534
|8,8061
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1481
|2,1589
|% 0,88
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,43
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,12
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|0,03
|