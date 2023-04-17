***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih30/03/2023Saati11.00AdresiMeclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi06/04/2023AçıklamalarŞirket Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup, ilgili evrak ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139204BIST