***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
28.02.2020 16:10
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 300.000.000.-TL (üçyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822800
BIST
16:31106.219
En Yüksek
|Değişim
|: -3,80%
|| -4.199,81
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:316,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:316,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:31324,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,43
|Açılış
|: 324,79
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,62
|15.447.014
|% 15,07
|
|OYAYO
|3,82
|38.078.056
|% 13,02
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|LINK
|26,32
|5.296.611
|% 8,85
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.463.578
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,89
|1.438.442.538
|% -2,14
|
|ASELS
|27,88
|938.679.304
|% -0,36
|
|GARAN
|9,60
|470.195.645
|% -5,79
|
|AKBNK
|6,80
|268.408.592
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,35
|238.754.350
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|186.161.228
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|153.438.814
|% -5,43
|
|THYAO
|11,89
|1.438.442.538
|% -2,14
|
|ODAS
|1,98
|229.855.398
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|238.754.350
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9959
|8,0359
|% 0,32
|
|Frank
|6,4196
|6,4583
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,38
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|-21,58
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,43
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,13
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|-1,35
|