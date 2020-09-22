***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2020 15:42
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbu KAP bildirimi ile 15.09.2020 tarihinden yaptığımız açıklama İhraç Belgesi şablonu kullanılarak tekrar yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876153
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 468,73
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6657
|7,6700
|% 0,50
|
|Euro
|8,9699
|8,9781
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7840
|% -0,20
|
|Frank
|8,3052
|8,3552
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0382
|2,0484
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-10,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005