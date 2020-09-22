***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİşbu KAP bildirimi ile 15.09.2020 tarihinden yaptığımız açıklama İhraç Belgesi şablonu kullanılarak tekrar yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876153BIST