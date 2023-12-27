***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce yapılacak, Kahramanmaraş Kağıt ve Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.500.000.000-TL (birMilyarbeşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229637BIST