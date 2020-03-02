***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.03.2020 14:56
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası Ihracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.02.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 300.000.000.-TL (üçyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823284
BIST
16:14107.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.642,84
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:146,2298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:146,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:14320,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,53
|Açılış
|: 320,77
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.480.897
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,96
|6.957.775
|% 14,86
|
|VKFYO
|2,36
|9.232.282
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.409.243
|% 14,35
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,03
|12.938.150
|% -3,24
|
|BURVA
|14,50
|45.531
|% -2,95
|
|ECZYT
|11,69
|8.962.595
|% -2,58
|
|THYAO
|11,93
|977.810.101
|% 1,53
|
|ASELS
|28,20
|514.784.705
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|GARAN
|9,65
|399.178.916
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,41
|323.834.069
|% 5,24
|
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,41
|323.834.069
|% 5,24
|
|ODAS
|2,05
|221.562.316
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|138.053.968
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|138.657.365
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9248
|7,9646
|% -0,52
|
|Frank
|6,4723
|6,5113
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|10,85
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|5,25
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,70
|