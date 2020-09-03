***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.09.2020 22:39
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 200.000.000,-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873223
BIST
11:281.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:287,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:288,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:28463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,96
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|PKENT
|1.160,00
|9.861.744
|% -6,78
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|FENER
|35,28
|320.742.917
|% 3,40
|
|ASELS
|16,96
|279.219.376
|% 0,36
|
|GARAN
|6,81
|211.786.066
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|GSDHO
|2,23
|114.319.562
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,73
|84.754.818
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.713.875
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4298
|7,4341
|% 0,02
|
|Euro
|8,8045
|8,8092
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8616
|9,9110
|% 0,24
|
|Frank
|8,1320
|8,1810
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,16
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TSKB, KRDMD
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ARCLK, SODA
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 1 artarak (% 0.41 ) 994
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, ARTI, TKURU, EMNIS, MMCAS
-
11:39
MEGAP, ARTI, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında