Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2020 23:32
GÜNCEL HABERLER



***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayı

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875198


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:001.114
Değişim :  0,21% |  2,28
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.113
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 4,07 388.013 % 1.177,89  
YONGA 81,40 2.266.583 % 10,00  
UFUK 12,43 702.979 % 10,00  
SUMAS 33,22 109.493 % 10,00  
EMNIS 15,52 191.641 % 9,99  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,4952 7,4983 % 0,11  
Euro 8,8808 8,8860 % 0,12  
Sterlin 9,6336 9,6819 % 0,06  
Frank 8,2262 8,2758 % 0,12  
Riyal 1,9925 2,0025 % 0,06  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 7,92  
Altın Gr. 472 473 1,72  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,27 27,31 0,16  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,28 41,28 0,75  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru