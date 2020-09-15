***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2020 23:32
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875198
BIST
10:001.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.114
En Düşük
1.113
10:007,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4990
En Düşük
7,4788
10:008,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8930
En Düşük
8,8600
10:00472,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 472,67
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
472,73
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VAKFN
|4,07
|388.013
|% 1.177,89
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|LKMNH
|12,03
|1.234.122
|% -9,89
|
|CRDFA
|4,11
|7.857.806
|% -9,87
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FENER
|31,60
|12.626.191
|% -7,17
|
|ALKIM
|13,88
|156.302.143
|% 0,00
|
|ARENA
|38,00
|29.593.487
|% 0,00
|
|ARDYZ
|29,00
|27.391.374
|% 0,62
|
|FENER
|31,60
|12.626.191
|% -7,17
|
|ARSAN
|5,43
|12.594.292
|% 0,00
|
|ALKIM
|13,88
|156.302.143
|% 0,00
|
|BRKO
|0,54
|1.273.018
|% 5,88
|
|ARSAN
|5,43
|12.594.292
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|8.987.526
|% 0,45
|
|CRDFA
|4,11
|7.857.806
|% -9,87
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4952
|7,4983
|% 0,11
|
|Euro
|8,8808
|8,8860
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6336
|9,6819
|% 0,06
|
|Frank
|8,2262
|8,2758
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,92
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|0,75
|