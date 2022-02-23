***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.02.2022 10:52
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 800.000.000-TL (sekizyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003667
BIST
10:592.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,95
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:5913,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0118
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:5915,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0334
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6770
En Düşük
15,5259
10:59840,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,89
|Açılış
|: 840,75
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:59
|HUNER
|2,42
|7.381.523
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|HATEK
|19,80
|22.478.027
|% 8,43
|
|KLGYO
|1,05
|5.203.366
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,70
|859.405.483
|% 4,58
|
|THYAO
|28,98
|539.632.828
|% 0,35
|
|KRDMD
|11,76
|507.628.127
|% 1,73
|
|GARAN
|11,70
|156.124.582
|% 0,09
|
|ODAS
|1,43
|154.278.434
|% 5,15
|
|ODAS
|1,43
|154.278.434
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,76
|507.628.127
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,00
|149.578.893
|% 0,25
|
|EREGL
|29,70
|859.405.483
|% 4,58
|
|KARSN
|4,10
|110.001.614
|% -0,97
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8093
|13,8143
|% 0,09
|
|Euro
|15,6607
|15,6770
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7214
|18,8153
|% 0,15
|
|Frank
|14,9182
|15,0080
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% -0,04
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,66
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,12
|