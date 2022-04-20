***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.04.2022 10:44
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 800.000.000.-TL (sekizyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PGG Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 PGG Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022238
BIST
12:092.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,78
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
12:0914,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
12:0915,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9138
En Düşük
15,8030
12:09918,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 918,17
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DAGHL
|20,90
|6.299.262
|% 8,35
|
|MANAS
|26,56
|43.244.558
|% 6,67
|
|OYYAT
|64,75
|30.162.775
|% 6,50
|
|AYEN
|16,90
|14.877.815
|% 6,49
|
|JANTS
|90,55
|157.640.919
|% 6,03
|
|PEGYO
|1,38
|27.664.964
|% -5,48
|
|KAPLM
|53,20
|4.370.366
|% -4,74
|
|AVGYO
|3,30
|8.968.738
|% -4,62
|
|DOBUR
|46,60
|3.472.544
|% -4,55
|
|ASUZU
|89,05
|24.970.033
|% -4,45
|
|THYAO
|38,94
|2.495.761.857
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|891.599.773
|% -0,07
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,30
|752.991.947
|% -0,61
|
|EREGL
|35,72
|736.544.180
|% -0,45
|
|ODAS
|2,57
|522.491.305
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|660.607.849
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,89
|322.960.991
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|234.498.796
|% 3,21
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6661
|14,6677
|% 0,12
|
|Euro
|15,8886
|15,9037
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,0519
|19,1474
|% 0,35
|
|Frank
|15,4079
|15,5007
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8990
|3,9186
|% 0,11
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-3,54
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.061
|6.213
|-55,83
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|-27,01
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-13,50
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,00
|