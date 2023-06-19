***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2023 11:21
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 1.500.000.000,-TL (birmilyarbeşyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159656
BIST
13:255.393
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -82,32
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2523,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0520
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2525,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:251.484,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.484,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.204.495
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.964.600
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.699.533
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.090.826
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.110.607
|% -5,04
|
|OSMEN
|96,40
|37.539.941
|% -5,02
|
|THYAO
|178,30
|3.575.534.185
|% -1,33
|
|ASTOR
|56,60
|2.128.585.906
|% 4,81
|
|AKBNK
|18,63
|1.344.504.940
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|PENTA
|27,94
|1.227.164.173
|% 7,30
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|ADESE
|1,47
|142.929.340
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,96
|262.184.569
|% 0,68
|
|ODAS
|6,94
|565.072.127
|% 6,44
|
|ISCTR
|13,14
|1.009.597.020
|% -2,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6610
|23,6663
|% 0,22
|
|Euro
|25,8331
|25,8387
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
|