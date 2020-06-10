***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.06.2020 16:59
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9372
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,5039 14,0541 14,813 2.627.925 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,9372 11,7811 12,3124
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021
6 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021
7 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
8 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 728 gün vadeli, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 75.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur.
Ek Açıklamalar
TRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 1.Kupon dönemine ilişkin 2.627.925,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850510
BIST