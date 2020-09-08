***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 3. Dönem Kar Payı OranıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,9974Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,5039 14,0541 14,813 2.627.925 Evet2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,9372 11,7811 12,31243 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,9974 16,0335 17,02464 10.03.2021 09.03.2021 10.03.20215 09.06.2021 08.06.2021 09.06.20216 08.09.2021 07.09.2021 08.09.20217 08.12.2021 07.12.2021 08.12.20218 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 728 gün vadeli, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 75.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur.Ek AçıklamalarTRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %3,9974 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874067BIST