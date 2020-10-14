***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSE2214 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Kaynak Kuruluş MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.10.2022Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRDYVKSE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 4,2618 17,094 18,22252 14.04.2021 13.04.2021 14.04.20213 14.07.2021 13.07.2021 14.07.20214 13.10.2021 12.10.2021 13.10.20215 12.01.2022 11.01.2022 12.01.20226 13.04.2022 12.04.2022 13.04.20227 13.07.2022 12.07.2022 13.07.20228 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 728 gün vadeli, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 75,000,000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881601BIST