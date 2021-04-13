***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.04.2021 17:30
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKSE2214 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Payı Oranı Kesinleşmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
Kaynak Kuruluş MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,5941
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKSE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 4,2618 17,094 18,2225 3.196.350 Evet
2 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,6251 18,5512 19,8835
3 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,5941 22,4379 24,3994
4 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021
5 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
6 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
7 13.07.2022 12.07.2022 13.07.2022
8 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKSE2214 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %5,5941 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927536
BIST