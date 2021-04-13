***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSE2214 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Payı Oranı KesinleşmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Kaynak Kuruluş MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.10.2022Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,5941Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKSE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 4,2618 17,094 18,2225 3.196.350 Evet2 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,6251 18,5512 19,88353 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,5941 22,4379 24,39944 13.10.2021 12.10.2021 13.10.20215 12.01.2022 11.01.2022 12.01.20226 13.04.2022 12.04.2022 13.04.20227 13.07.2022 12.07.2022 13.07.20228 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRDYVKSE2214 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %5,5941 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927536BIST