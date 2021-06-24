***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSA2119 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Payı Oranı KesinleşmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Palmet Gaz Grup A.Ş.Kaynak Kuruluş Palmet Gaz Grup A.Ş.Kurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.12.2021Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,6738Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKSA2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 4,1412 16,6103 17,6749 6.211.800 Evet2 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 4,0305 16,1663 17,174 6.045.749,95 Evet3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,533 14,1708 14,9426 5.299.499,96 Evet4 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5386 18,2043 19,4864 6.807.899,94 Evet5 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 4,6896 18,8099 20,1802 7.034.399,95 Evet6 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 5,5913 22,4266 24,38627 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,6738 22,7575 24,77658 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRDYVKSA2119 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %5,6738 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943977BIST