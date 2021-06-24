***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.06.2021 16:42
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKSA2119 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Payı Oranı Kesinleşmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Palmet Gaz Grup A.Ş.
Kaynak Kuruluş Palmet Gaz Grup A.Ş.
Kurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,6738
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKSA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 4,1412 16,6103 17,6749 6.211.800 Evet
2 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 4,0305 16,1663 17,174 6.045.749,95 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,533 14,1708 14,9426 5.299.499,96 Evet
4 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5386 18,2043 19,4864 6.807.899,94 Evet
5 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 4,6896 18,8099 20,1802 7.034.399,95 Evet
6 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 5,5913 22,4266 24,3862
7 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,6738 22,7575 24,7765
8 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKSA2119 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %5,6738 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943977
BIST