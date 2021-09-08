***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6. Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,1466Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,5039 14,0541 14,813 2.627.925 Evet2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,9372 11,7811 12,3124 2.202.900 Evet3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,9974 16,0335 17,0246 2.998.050 Evet4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,0912 16,4098 17,4485 3.068.400 Evet5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 4,5322 18,1786 19,4571 3.399.149,99 Evet6 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,1664 20,7224 22,3907 3.874.800 Evet7 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 5,1466 20,643 22,29838 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 728 gün vadeli, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 75.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur.Ek AçıklamalarTRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 6. Kupon dönemine ilişkin 3.874.800,00 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962606BIST