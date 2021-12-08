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***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.12.2021 17:30
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai

17,4485 3.068.400 Evet
5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 4,5322 18,1786 19,4571 3.399.149,99 Evet
6 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,1664 20,7224 22,3907 3.874.800 Evet
7 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 5,1466 20,643 22,2983 3.859.949,99 Evet
8 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 5,7142 22,9196 24,9679
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. Kupon dönemine ilişkin 3.859.949,99 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982038


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