***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
07.12.2021 18:50
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Serm 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,7142
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,5039 14,0541 14,813 2.627.925 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,9372 11,7811 12,3124 2.202.900 Evet
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,9974 16,0335 17,0246 2.998.050 Evet
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,0912 16,4098 17,4485 3.068.400 Evet
5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 4,5322 18,1786 19,4571 3.399.149,99 Evet
6 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,1664 20,7224 22,3907 3.874.800 Evet
7 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 5,1466 20,643 22,2983
8 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 5,7142 22,9196 24,9679
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %5.7142 % olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ek Açıklamalar
TRDYVKS32217 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %5.7142 % olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981710
BIST