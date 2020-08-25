***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2020 15:54
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
aklark@tskb.com.tr
zengins@tskb.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Korhan Aklar YK Üyesi 20.09.2019 02123345092 aklark@tskb.com.tr - -
Sercan Zengin YK Üyesi 30.06.2020 02123345317 zengins@tskb.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat
MERAL MURATHAN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ZEKİ DAVUT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat
SERCAN ZENGİN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Grup Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871062
BIST
16:071.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:077,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:078,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7636
En Düşük
8,6716
16:07459,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 459,21
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:07
|INTEM
|14,30
|3.946.764
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.802.285
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|BFREN
|928,00
|38.845.498
|% 9,98
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|NIBAS
|15,03
|4.776.967
|% -7,22
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,39
|1.434.729.655
|% 2,80
|
|PETKM
|4,15
|1.082.996.729
|% 0,24
|
|SASA
|16,06
|1.009.459.179
|% 7,79
|
|TUPRS
|84,10
|591.232.171
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,07
|557.977.993
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,07
|557.977.993
|% -3,27
|
|PETKM
|4,15
|1.082.996.729
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,92
|464.943.387
|% -0,52
|
|GSRAY
|2,98
|513.363.460
|% 2,05
|
|BJKAS
|3,14
|417.282.040
|% -1,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3946
|7,3997
|% 0,30
|
|Euro
|8,7549
|8,7636
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6982
|9,7469
|% 0,89
|
|Frank
|8,1022
|8,1510
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9672
|1,9770
|% 0,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|0,96
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-13,86
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,70
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|46,48
|46,48
|0,84
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 12, 455.00 milyon TL de
-
16:21DZGYO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 299 adet işlem
-
16:20NIBAS
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 971 adet işlem
-
16:18RYSAS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 985, 983 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.32 ) 1, 019