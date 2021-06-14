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***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 17:19



***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ZEKİ DAVUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
KORHAN AKLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat Bağımsız Üye Değil
OJEN ARSLANYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mali Kontrol Bağımsız Üye Değil
SERCAN ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hazine ve Sermaye Operasyonları Bağımsız Üye Değil
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Serbest Avukat Bağımsız Üye
RECEP BİLDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Borsa İstanbul A.Ş. Uluslararası İlişkiler Direktörü Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942232


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Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,94 27,96 0,01  
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