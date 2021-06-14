***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 17:19
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ZEKİ DAVUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
KORHAN AKLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat Bağımsız Üye Değil
OJEN ARSLANYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mali Kontrol Bağımsız Üye Değil
SERCAN ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hazine ve Sermaye Operasyonları Bağımsız Üye Değil
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Serbest Avukat Bağımsız Üye
RECEP BİLDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Borsa İstanbul A.Ş. Uluslararası İlişkiler Direktörü Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942232
BIST
18:001.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:008,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0010,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1987
En Düşük
10,0527
18:00503,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,80
|Açılış
|: 503,96
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GSRAY
|3,96
|377.188.438
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.985.983
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|187.693.511
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|56.201.734
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.314
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.454.518
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.415.624
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.066.030
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.386.611
|% -7,24
|
|THYAO
|14,63
|1.624.035.683
|% 0,27
|
|GARAN
|8,38
|891.983.534
|% -0,95
|
|FENER
|38,04
|699.567.388
|% 1,44
|
|EREGL
|19,41
|550.788.629
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,18
|536.667.059
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|536.667.059
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,26
|525.483.161
|% -0,44
|
|THYAO
|14,63
|1.624.035.683
|% 0,27
|
|GARAN
|8,38
|891.983.534
|% -0,95
|
|GSRAY
|3,96
|377.188.438
|% 10,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4015
|8,4053
|% 0,13
|
|Euro
|10,1922
|10,1987
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8863
|% 0,17
|
|Frank
|9,3082
|9,3643
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2337
|2,2449
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-12,52
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|0,70
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem