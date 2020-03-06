***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.03.2020 18:24
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 300.000.000-TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825105
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,0869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05329,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,61
|Açılış
|: 329,61
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9579
|% 0,21
|
|Frank
|6,5021
|6,5413
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|8,72
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,31
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,28
|47,28
|-2,71
|