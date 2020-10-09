***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.10.2020 12:19
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 TL(ikiyüzmilyontürklirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880438
BIST
13:151.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:157,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:159,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:15488,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,74
|Açılış
|: 488,19
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:15
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.291.247
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.253.846
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|481.627.564
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|KERVT
|7,17
|286.285.504
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,50
|265.485.943
|% 0,79
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.605.778
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,76
|143.205.921
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|175.975.856
|% 6,67
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9316
|7,9359
|% -0,10
|
|Euro
|9,3587
|9,3639
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2386
|10,2900
|% 0,00
|
|Frank
|8,6533
|8,7054
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1085
|2,1191
|% -0,08
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|20,09
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,88
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,11
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,35
|