***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
13.03.2020 16:36
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020, 24.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 450.000.000.-TL (dörtyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828791
BIST
17:2396.626
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 2.986,95
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:236,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:237,0068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0661
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:23320,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 320,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.230.883
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.398.470
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,23
|8.916.726
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.107.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,38
|1.218.102.819
|% 4,19
|
|THYAO
|9,05
|1.078.581.373
|% 6,72
|
|GARAN
|9,14
|604.353.781
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|EREGL
|8,13
|373.003.301
|% -0,25
|
|ODAS
|1,35
|316.409.040
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|173.887.343
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,22
|329.134.032
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|169.146.029
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8551
|7,8945
|% -0,71
|
|Frank
|6,6052
|6,6449
|% -0,87
|
|Riyal
|1,6741
|1,6825
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.109
|2.163
|-4,56
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-2,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|1,08
|
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